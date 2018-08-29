29.08.2018 16:49

В Харькове задержан грабитель, напавший на соседку с молотком (ФОТО)

Преступник напал на женщину средь бела дня, проникнув через незапертую дверь.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции в полдень 28 августа 32-летний злоумышленник, без особых проблем, так как дверь дома не была заперта, проник в домовладение своих соседей.

В то время дома находилась 42-летняя хозяйка.

Мужчина нанес ей несколько ударов молотком по голове, после чего завладел деньгами и золотыми изделиями и убежал.

Как сообщил начальник Киевского отдела полиции Александр Коцар, в ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники подразделения за несколько часов разыскали и задержали нападавшего.

Он успел убежать в Полтавскую область.

Как оказалось, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие корыстные преступления.



Похищенные материальные ценности были обнаружены у злоумышленника и изъяты.



Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украини.

Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и содержится под стражей.



Досудебное расследование продолжается.