В Харькове задержан грабитель, напавший на соседку с молотком (ФОТО)

Преступник напал на женщину средь бела дня, проникнув через незапертую дверь.
Как сообщает ГУ Нацполиции в полдень 28 августа 32-летний злоумышленник, без особых проблем, так как дверь дома не была заперта, проник в домовладение своих соседей.
В то время дома находилась 42-летняя хозяйка.
Мужчина нанес ей несколько ударов молотком по голове, после чего завладел деньгами и золотыми изделиями и убежал.
Как сообщил начальник Киевского отдела полиции Александр Коцар, в ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники подразделения за несколько часов разыскали и задержали нападавшего.
Он успел убежать в Полтавскую область.
Как оказалось, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие корыстные преступления.
Похищенные материальные ценности были обнаружены у злоумышленника и изъяты.
Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украини.
Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и содержится под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение или же странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
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