29.08.2018 16:17

Нападение на станции метро Госпром: новые подробности преступления

Полиция раскрыла информацию, как развивались события на платформе подземки.



metro.kharkov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 28 августа около 21-50.

Согласно предварительным данным, между злоумышленником и 38-летней потерпевшей возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил ее ножом.

Женщина с резаной раной плеча был доставлен в одну из больниц города.



Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений отдела полиции в метрополитене.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.



В настоящее время работники полиции принимают меры по установлению личности и местонахождения злоумышленника.

Напомним, что вчера мужчина напал на женщину на станции метро Госпром.