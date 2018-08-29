Нападение на станции метро Госпром: новые подробности преступления

Полиция раскрыла информацию, как развивались события на платформе подземки.
Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 28 августа около 21-50.
Согласно предварительным данным, между злоумышленником и 38-летней потерпевшей возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил ее ножом.
Женщина с резаной раной плеча был доставлен в одну из больниц города.
Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений отдела полиции в метрополитене.
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
В настоящее время работники полиции принимают меры по установлению личности и местонахождения злоумышленника.
Напомним, что вчера мужчина напал на женщину на станции метро Госпром.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение или же странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
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