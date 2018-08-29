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29.08.2018  16:17   

Нападение на станции метро Госпром: новые подробности преступления

Полиция раскрыла информацию, как развивались события на платформе подземки.


metro.kharkov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 28 августа около 21-50.

Согласно предварительным данным, между злоумышленником и 38-летней потерпевшей возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил ее ножом.

Женщина с резаной раной плеча был доставлен в одну из больниц города.

Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений отдела полиции в метрополитене.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

В настоящее время работники полиции принимают меры по установлению личности и местонахождения злоумышленника.

Напомним, что вчера мужчина напал на женщину на станции метро Госпром. 

Тэги:  метро, харьков, чп, нападение
 
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