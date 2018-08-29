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29.08.2018  17:17   

Преступник позарился на золотые серьги бабушки (ФОТО)

Теперь 33-летний «ценитель» женских украшений находится под стражей.


hk.npu.gov.ua

Как сообщили в ГУ Нацполиции 28 августа в Основянский отдел обратилась 64-летняя женщина.

Пенсионерка сообщила, что днем ​​к ней подбежал незнакомец сорвал золотые серьги и скрылся.

Женщина предоставила полицейским внешний портрет и особые приметы злоумышленника.

Заместитель начальника Основянского отдела полиции Антон Федоров рассказал, что в ходе отработки территории района оперативники отдела задержали 33-летнего гражданина, который обоснованно подозревается в совершении преступления.

Сейчас устанавливается причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет заключения.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  грабитель, харьков, задержание, серьги, пенсионерка
 
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