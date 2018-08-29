Преступник позарился на золотые серьги бабушки (ФОТО)

Теперь 33-летний «ценитель» женских украшений находится под стражей.
Как сообщили в ГУ Нацполиции 28 августа в Основянский отдел обратилась 64-летняя женщина.
Пенсионерка сообщила, что днем к ней подбежал незнакомец сорвал золотые серьги и скрылся.
Женщина предоставила полицейским внешний портрет и особые приметы злоумышленника.
Заместитель начальника Основянского отдела полиции Антон Федоров рассказал, что в ходе отработки территории района оперативники отдела задержали 33-летнего гражданина, который обоснованно подозревается в совершении преступления.
Сейчас устанавливается причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 6 лет заключения.
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