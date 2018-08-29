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29.08.2018  17:48   

Харьковский студент утонул в Азовском море

Это уже не первый случай гибели харьковчан «на морях».


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Печальные новости пришли из Запорожской области. Как сообщает ГУ ГСЧС вчера в Кирилловке в 17:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение о происшествии на воде вблизи пляжа б/о «Мотор».

Как выяснилось, компания молодых людей отдыхала на берегу.  Затем они пошли купаться и вдруг под водой исчез один из ребят.  Друзья вытащили его на берег и начали проводить реанимационные мероприятия.  Врачи, приехавшие на место, констатировали смерть.  Погибшим оказался 27-летний харьковский студент-иностранец из  Марокко.

Тело передали для проведения судмедэкспертизы. 

Подразделения ДСНС не привлекались.

Напомним, что ранее в Бердянске море выбросило на берег тело харьковского студента, попытавшегося совершить 13-километровый заплыв, а позднее возле села Стрелковое утонул мужчина.  

Больше поваезло  28-летнему харьковчанину, которого спасли сутками ранее в районе пляжа б/о «Причал» на расстоянии 60 метров от берега. Он не мог самостоятельно доплыть.

Тэги:  утонул, студент, харьков, мужчина
 
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