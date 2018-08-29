Харьковский студент утонул в Азовском море

Это уже не первый случай гибели харьковчан «на морях».
Печальные новости пришли из Запорожской области. Как сообщает ГУ ГСЧС вчера в Кирилловке в 17:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение о происшествии на воде вблизи пляжа б/о «Мотор».
Как выяснилось, компания молодых людей отдыхала на берегу. Затем они пошли купаться и вдруг под водой исчез один из ребят. Друзья вытащили его на берег и начали проводить реанимационные мероприятия. Врачи, приехавшие на место, констатировали смерть. Погибшим оказался 27-летний харьковский студент-иностранец из Марокко.
Тело передали для проведения судмедэкспертизы.
Подразделения ДСНС не привлекались.
Напомним, что ранее в Бердянске море выбросило на берег тело харьковского студента, попытавшегося совершить 13-километровый заплыв, а позднее возле села Стрелковое утонул мужчина.
Больше поваезло 28-летнему харьковчанину, которого спасли сутками ранее в районе пляжа б/о «Причал» на расстоянии 60 метров от берега. Он не мог самостоятельно доплыть.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение или же странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
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