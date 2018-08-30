30.08.2018 09:35

Харьковские патрульные спасли окровавленного человека

Полицейские предоставили первую помощь помощь мужчине, который случайно сильно поранил ногу.



патрульный полицейский

29 августа около 19 часов вечера на проспекте Московском полицeйськие обратили внимание на гражданина, у которого было сильное кровотечение на ноге.

Как выяснилось, мужчина на улице неумышленно поранил ногу острым прeдмeтом, в результате чего открылась интeнсивное кровотeчение.

Патрульные сразу предоставили гражданину необходимую первую помощь для остановки кровотeчения и вызвали мeдикив.

Бригада скорой мeдичнои помощи госпитализировали мужчину в больницу. В дальнейшем здоровьем гражданина занимались врачи.