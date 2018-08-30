В Волчанском районе полиция обнаружила двух нарушителей миграционного законодательства

В рамках операции «Мигрант» были задержаны граждане Азербайджана, у которых закончился срок пребывания на территории Украины.
Обнаружили правонарушителей работники батальона полиции особого назначения и Волчанского отдела полиции. Работники полиции остановили для проверки автомобиль на блокпосту в городе Волчанске.
Как оказалось, в нем находились двое граждан Азербайджана с документами, срок действия которых истек.
Установлено, что мужчины проживают в городе Одесса и прибыли на территорию Украины с целью отдыха.
После окончания срока пребывания на территории государства они не выехали за его пределы, хотя понимали, что своими действиями нарушают нормы украинского законодательства.
Сотрудники миграционной службы составили в отношении правонарушителей протоколы по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Решается вопрос о депортации мужчин за пределы Украины.
День плохо подходит для творчества, креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
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