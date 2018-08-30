30.08.2018 10:17

Бесконтрольный огонь подоженого сухостоя уничтожает дома

Выжигание травы и и мусора продолжает наносить ущерб и вредит природе.



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Как сообщает ГУ ГСЧС, только за прошедшие сутки спасатели совершили 47 выездов на тушение пожаров, уничтоживших 8,5 га природных экосистем, а также жилые дома и имущество.

Ежедневно спасатели Харьковщины ликвидируют несколько десятков пожаров в природных экосистемах.

Такие пожары, как правило, случаются из-за того, что огонь выходит из-под контроля человека, который с его помощью пытается вести хозяйственную деятельность - убрать кустарники, сухостой, мусор и тому подобное.

Несмотря на запрещение таким образом наводить порядок на хозяйственных участках и открытом пространстве, люди не считаются с этим и продолжают все чаще поджигать стихийные свалки, луга, овраги, пустыри и тому подобное.

Очень часто, не имея достаточного количества средств пожаротушения они теряют конроль над огнем.

Или просто бросают огонь на произвол судьбы. В результате огонь разгорается и перекидывается на частные дома, поля и леса, а иногда - забирает человеческую жизнь.



Так в селе Глубокое Харьковского района такой пожаром уничтожены строительные материалы, которые хранились в металлическом контейнере на территории садового участка.

В селе Доброволье Близнюковского района огнем от травы повреждено жилой дом на площади 35 кв.м. А в селе Щуровка, что на Балаклейщине - 2 заброшенных дома и 2 надворные постройки на общей площади 110 кв.м.



Кроме того, в Харькове на ул. Электровозная горящие трава и ветки нанесли ущерб теплотрассе на площади 10 кв.м.



Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить еще больших масштабов этих пожаров и минимизировать их последствия.



Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях.



Даже маленький спичку или окурок, брошенный в сухую траву, может наделать немалый беды.



НЕ игнорируйте правила пожарной безопасности!



НЕ выжигайте сухую растительность! Помните об административной ответственности за совершение таких действий!



НЕ разводите костер и не используйте открытый огонь вблизи хлебных полей, лесов или любой другой растительности!



Будьте бдительны и в случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону Службы спасения «101».