Бесконтрольный огонь подоженого сухостоя уничтожает дома

Выжигание травы и и мусора продолжает наносить ущерб и вредит природе.
Как сообщает ГУ ГСЧС, только за прошедшие сутки спасатели совершили 47 выездов на тушение пожаров, уничтоживших 8,5 га природных экосистем, а также жилые дома и имущество.
Ежедневно спасатели Харьковщины ликвидируют несколько десятков пожаров в природных экосистемах.
Такие пожары, как правило, случаются из-за того, что огонь выходит из-под контроля человека, который с его помощью пытается вести хозяйственную деятельность - убрать кустарники, сухостой, мусор и тому подобное.
Несмотря на запрещение таким образом наводить порядок на хозяйственных участках и открытом пространстве, люди не считаются с этим и продолжают все чаще поджигать стихийные свалки, луга, овраги, пустыри и тому подобное.
Очень часто, не имея достаточного количества средств пожаротушения они теряют конроль над огнем.
Или просто бросают огонь на произвол судьбы. В результате огонь разгорается и перекидывается на частные дома, поля и леса, а иногда - забирает человеческую жизнь.
Так в селе Глубокое Харьковского района такой пожаром уничтожены строительные материалы, которые хранились в металлическом контейнере на территории садового участка.
В селе Доброволье Близнюковского района огнем от травы повреждено жилой дом на площади 35 кв.м. А в селе Щуровка, что на Балаклейщине - 2 заброшенных дома и 2 надворные постройки на общей площади 110 кв.м.
Кроме того, в Харькове на ул. Электровозная горящие трава и ветки нанесли ущерб теплотрассе на площади 10 кв.м.
Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить еще больших масштабов этих пожаров и минимизировать их последствия.
Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях.
Даже маленький спичку или окурок, брошенный в сухую траву, может наделать немалый беды.
НЕ игнорируйте правила пожарной безопасности!
НЕ выжигайте сухую растительность! Помните об административной ответственности за совершение таких действий!
НЕ разводите костер и не используйте открытый огонь вблизи хлебных полей, лесов или любой другой растительности!
Будьте бдительны и в случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону Службы спасения «101».
День плохо подходит для творчества, креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
влажн.:
давл.:
ветер: