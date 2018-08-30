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30.08.2018  10:17   

Бесконтрольный огонь подоженого сухостоя уничтожает дома

Выжигание травы и и мусора продолжает наносить ущерб и вредит природе.


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Как сообщает ГУ ГСЧС, только за прошедшие сутки спасатели совершили 47 выездов на тушение пожаров, уничтоживших 8,5 га природных экосистем, а также жилые дома и имущество.

Ежедневно спасатели Харьковщины ликвидируют несколько десятков пожаров в природных экосистемах. 

Такие пожары, как правило, случаются из-за того, что огонь выходит из-под контроля человека, который с его помощью пытается вести хозяйственную деятельность - убрать кустарники, сухостой, мусор и тому подобное. 

Несмотря на запрещение таким образом наводить порядок на хозяйственных участках и открытом пространстве, люди не считаются с этим и продолжают все чаще поджигать стихийные свалки, луга, овраги, пустыри и тому подобное. 

Очень часто, не имея достаточного количества средств пожаротушения они теряют конроль над огнем.

Или просто бросают огонь на произвол судьбы. В результате огонь разгорается и перекидывается на частные дома, поля и леса, а иногда - забирает человеческую жизнь.

Так в селе Глубокое Харьковского района такой пожаром уничтожены строительные материалы, которые хранились в металлическом контейнере на территории садового участка. 

В селе Доброволье Близнюковского района огнем от травы повреждено жилой дом на площади 35 кв.м.  А в селе Щуровка, что на Балаклейщине - 2 заброшенных дома и 2 надворные постройки на общей площади 110 кв.м.

 Кроме того, в Харькове на ул.  Электровозная горящие трава и ветки нанесли ущерб теплотрассе на площади 10 кв.м.

 Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить еще больших масштабов этих пожаров и минимизировать их последствия.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях.

 Даже маленький спичку или окурок, брошенный в сухую траву, может наделать немалый беды.

 НЕ игнорируйте правила пожарной безопасности!

 НЕ выжигайте сухую растительность!  Помните об административной ответственности за совершение таких действий!

 НЕ разводите костер и не используйте открытый огонь вблизи хлебных полей, лесов или любой другой растительности!

 Будьте бдительны и в случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону Службы спасения «101».

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков, стихия, дома, сухостой, огонь
 
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