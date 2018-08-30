30.08.2018 11:48

На Харьковщине за сутки произошло 32 ДТП

Среди нарушений - управление в нетрезвом виде.



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Как сообщили в ГУ Нацполиции, за сутки в Харькове и области произошло 32 ДТП.

В них пострадали 8 человек.

Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 350 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.



Среди нарушений - 6 админпротоколов - управление в нетрезвом виде (управление транспортными средствами или суднами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.