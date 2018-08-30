На Харьковщине за сутки произошло 32 ДТП

Среди нарушений - управление в нетрезвом виде.
Как сообщили в ГУ Нацполиции, за сутки в Харькове и области произошло 32 ДТП.
В них пострадали 8 человек.
Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 350 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.
Среди нарушений - 6 админпротоколов - управление в нетрезвом виде (управление транспортными средствами или суднами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
День плохо подходит для творчества, креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
влажн.:
давл.:
ветер: