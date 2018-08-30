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30.08.2018  11:48   

На Харьковщине за сутки произошло 32 ДТП

Среди нарушений - управление в нетрезвом виде.


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Как сообщили в ГУ Нацполиции,  за сутки в Харькове и области произошло 32 ДТП.

В них пострадали 8 человек.

Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 350 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.

Среди нарушений - 6 админпротоколов - управление в нетрезвом виде (управление транспортными средствами или суднами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

 

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  дтп, харьков, нетрезвые водители
 
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