В тройном ДТП на Сумской пострадал водитель BMW

Около восьми часов вечера 29 августа на улице Сумская, 85 произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими
Там столкнулись три автомобиля: Renault Dokker, BMW и Kia Cerato, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
В аварии пострадал водитель BMW. Бригада скорой госпитализировала его в больницу до приезда патрульных.
Обстоятельства происшествия установит следственно-оперативная группа.
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