30.08.2018 12:29

В тройном ДТП на Сумской пострадал водитель BMW

Около восьми часов вечера 29 августа на улице Сумская, 85 произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими



// Патрульная полиция

Там столкнулись три автомобиля: Renault Dokker, BMW и Kia Cerato, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



В аварии пострадал водитель BMW. Бригада скорой госпитализировала его в больницу до приезда патрульных.



Обстоятельства происшествия установит следственно-оперативная группа.