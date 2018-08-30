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30.08.2018  12:29   

В тройном ДТП на Сумской пострадал водитель BMW

Около восьми часов вечера 29 августа на улице Сумская, 85 произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими


// Патрульная полиция

Там столкнулись три автомобиля: Renault Dokker, BMW и Kia Cerato, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

В аварии пострадал водитель BMW. Бригада скорой госпитализировала его в больницу до приезда патрульных.

Обстоятельства происшествия установит следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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