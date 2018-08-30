30.08.2018 12:54

Сбил насмерть пешехода и скрылся: полиция разыскивает свидетелей ДТП

Наезд произошел в 2:15 ночи 12 августа на улице Деревянко, возле перекрестка с подъездной дорогой Кипарисовой улице.



// Нацполиция

Водитель автомобиля «Audi A3» с номером иностранной регистрации «BFH 383» совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия, сообщили в Нацполиции.



В результате аварии 46-летний мужчина погиб на месте.



«Свидетелей и очевидцев ДТП просим обращаться по телефонам: «102», 050-05-10-352, 093-63-73-114, или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: улица Маяковского, 22, подполковник полиции Константин Корсун», – обращаются правоохранители.