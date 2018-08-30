30.08.2018 14:49

Мальчик, которого искали всю ночь, оказывается, обиделся и ушел к бабушке (ФОТО)

Прпавшего 9-летнего паренька разыскивали с трех часов ночи.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 30 августа около 03-00 в Основянский отдел обратилась местная жительница.

Женщина сообщила, что ее 9-летний сын ночью ушел из дома и не вернулся.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили мальчика на одной из улиц города.

Как выяснили сотрудники полиции, беглец поссорился с родителями и ушел из дома к бабушке.



Сотрудники ювенальной превенции Основянского отдела полиции провели профилактическую беседу с мальчиком и семьей по недопущению подобных случаев в будущем.