Мальчик, которого искали всю ночь, оказывается, обиделся и ушел к бабушке (ФОТО)

Прпавшего 9-летнего паренька разыскивали с трех часов ночи.
Как сообщает ГУ Нацполиции, 30 августа около 03-00 в Основянский отдел обратилась местная жительница.
Женщина сообщила, что ее 9-летний сын ночью ушел из дома и не вернулся.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили мальчика на одной из улиц города.
Как выяснили сотрудники полиции, беглец поссорился с родителями и ушел из дома к бабушке.
Сотрудники ювенальной превенции Основянского отдела полиции провели профилактическую беседу с мальчиком и семьей по недопущению подобных случаев в будущем.
День плохо подходит для творчества, креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
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