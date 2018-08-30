На Алексеевке задержали закладчика с «товаром»

Правонарушителем займутся следователи.
Днем 29 августа на улице Армейской полицейские подразделения тактико-оперативного реагирования обратили внимание на мужчину, который копался возле одного из домов.
Когда правоохранители подошли к гражданину, тот заметно занервничал. Как оказалось, не зря. В сумке мужчины находилось десять свертков с веществами растительного и химического происхождения, похожими на наркотические.
Для проведения соответствующих следственных действий и выяснения обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу, которой и передали правонарушителя.
День плохо подходит для творчества, креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
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