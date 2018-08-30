30.08.2018 15:01

На Алексеевке задержали закладчика с «товаром»

Правонарушителем займутся следователи.



// Патрульная полиция

Днем 29 августа на улице Армейской полицейские подразделения тактико-оперативного реагирования обратили внимание на мужчину, который копался возле одного из домов.

Когда правоохранители подошли к гражданину, тот заметно занервничал. Как оказалось, не зря. В сумке мужчины находилось десять свертков с веществами растительного и химического происхождения, похожими на наркотические.



Для проведения соответствующих следственных действий и выяснения обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу, которой и передали правонарушителя.