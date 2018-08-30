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30.08.2018  15:01   

На Алексеевке задержали закладчика с «товаром»

Правонарушителем займутся следователи.


// Патрульная полиция

Днем 29 августа на улице Армейской полицейские подразделения тактико-оперативного реагирования обратили внимание на мужчину, который копался возле одного из домов.

Когда правоохранители подошли к гражданину, тот заметно занервничал. Как оказалось, не зря. В сумке мужчины находилось десять свертков с веществами растительного и химического происхождения, похожими на наркотические.

Для проведения соответствующих следственных действий и выяснения обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу, которой и передали правонарушителя.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, харьков, полиция
 
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