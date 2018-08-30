Полиция активно ищет эксперта-токсиколога по делу Зайцевой

Харьковская полиция устанавливает местонахождение свидетеля по резонансному ДТП на Сумской.
Документы в харьковскую полицию поступили через несколько дней после судебного заседания.
Сейчас это решение находится на исполнении. О результатах будет сообщено на ближайшем судебном заседании.
Уважаемые граждане, если вам известно местонахождение гражданки Елены Федирко, просим сообщать информацию по тел. 102, (057) 7059-077.
Как сообщает ГУ Нацполиции, правоохранительные органы занимаются розысками эксперта-токсиколога Елены Федирко, которая должна явиться в суд по делу о ДТП на Сумской.
Как отмечает управление, документы в харьковскую полицию поступили через несколько дней после судебного заседания.
Сейчас это решение находится на исполнении. О результатах будет сообщено на ближайшем судебном заседании.
При этом полиция обращается ха помощью в поисках: "Уважаемые граждане, если вам известно местонахождение гражданки Елены Федирко, просим сообщать информацию по тел. 102, (057) 7059-077."
Как отметили в пресс-службе ГУ Нацполиции, "Харьковская областная прокуратура инициировала привод на судебное заседание гражданки Федирко. Полиция выполнит это решение суда и прокуратуры".
Напомним, что, на заседание суда никак не могут доставить бывшего врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии. Именно она зафиксировала факт наркотического опьянения Зайцевой.
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