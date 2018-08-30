30.08.2018 15:47

Полиция активно ищет эксперта-токсиколога по делу Зайцевой

Харьковская полиция устанавливает местонахождение свидетеля по резонансному ДТП на Сумской.



hk.npu.gov.ua

Харьковская полиция устанавливает местонахождение свидетеля по резонансному дорожно-транспортному происшествию 30.08.2018 14:21

Документы в харьковскую полицию поступили через несколько дней после судебного заседания. Сейчас это решение находится на исполнении. О результатах будет сообщено на ближайшем судебном заседании. Уважаемые граждане, если вам известно местонахождение гражданки Елены Федирко, просим сообщать информацию по тел. 102, (057) 7059-077. © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/rozshuk/xarkivska-policziya-vstanovlyuje-misczeznaxodzhennya-svidka-u-rezonansnij-dorozhno-transportnij-prigodi/

Как сообщает ГУ Нацполиции, правоохранительные органы занимаются розысками эксперта-токсиколога Елены Федирко, которая должна явиться в суд по делу о ДТП на Сумской.



Как отмечает управление, документы в харьковскую полицию поступили через несколько дней после судебного заседания.



Сейчас это решение находится на исполнении. О результатах будет сообщено на ближайшем судебном заседании.



При этом полиция обращается ха помощью в поисках: "Уважаемые граждане, если вам известно местонахождение гражданки Елены Федирко, просим сообщать информацию по тел. 102, (057) 7059-077."

Как отметили в пресс-службе ГУ Нацполиции, "Харьковская областная прокуратура инициировала привод на судебное заседание гражданки Федирко. Полиция выполнит это решение суда и прокуратуры".

Напомним, что, на заседание суда никак не могут доставить бывшего врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии. Именно она зафиксировала факт наркотического опьянения Зайцевой.