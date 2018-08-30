30.08.2018 16:18

У дедушки нашли оружия на небольшую армию (ФОТО)

Целый арсенал нашли у пенсионера харьковские полицейские.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, при проведении профилактических мероприятий участковые офицеры Основянского отдела полиции обнаружили у 61-летнего жителя района патроны, оружие и гранаты.



На место происшествия выезжали руководство, следственно-оперативная группа отдела и эксперты-взрывотехники.

Полицейские изъяли у злоумышленника мелкокалиберную винтовку, пистолет для отстрела сигнальных ракет, магазины для автомата, крупнокалиберный боеприпас, 300 патронов, осколочные гранаты и взрыватели.



Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.



По данному факту следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.