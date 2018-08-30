Главная Новости Криминал и происшествия 15-летний велосипедист попал в ДТП
30.08.2018  17:59   

15-летний велосипедист попал в ДТП

Правоохранители передали парня приехавшей на место происшествия матери.


// Патрульная полиция

Столкновение произошло сегодня днем на улице Мира,10.

Как сообщили патрульные, участниками ДТП стали 15-летний вeлосипeдист и автомобиль Geely.

Пострадавших в аварии нет.

О происшествии сообщили матери подростка, которая прибыла на место происшествия.

Участники ДТП отказались от оформлeння события полицeйскими.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.08 Криминал и происшествия Сбил насмерть пешехода и скрылся: полиция разыскивает свидетелей ДТП 30.08 Криминал и происшествия В тройном ДТП на Сумской пострадал водитель BMW 30.08 Криминал и происшествия На Харьковщине за сутки произошло 32 ДТП
 
 

Видео

96% жилого фонда Харькова готово к отопительному сезону!
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 