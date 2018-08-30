15-летний велосипедист попал в ДТП

Правоохранители передали парня приехавшей на место происшествия матери.
Столкновение произошло сегодня днем на улице Мира,10.
Как сообщили патрульные, участниками ДТП стали 15-летний вeлосипeдист и автомобиль Geely.
Пострадавших в аварии нет.
О происшествии сообщили матери подростка, которая прибыла на место происшествия.
Участники ДТП отказались от оформлeння события полицeйскими.
День плохо подходит для творчества, креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
влажн.:
давл.:
ветер: