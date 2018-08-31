В ДТП на перекрестке на Новых домах пострадали два человека (ФОТО)

В Харькове в результате столкновения пострадали водители двух автомобилей
По данным полиции, 30 августа около 18:30 на перекрестке улиц Ньютона и Линецкого произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации, участниками аварии стали автомобили ГАЗ и Skoda.
Медики госпитализировали обоих водителей.
Для установления обстоятельств ДТП на место вызвали следственно-оперативную группу.
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