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31.08.2018  09:55   

В ДТП на перекрестке на Новых домах пострадали два человека (ФОТО)

В Харькове в результате столкновения пострадали водители двух автомобилей


// фото патрульной полиции

По данным полиции, 30 августа около 18:30 на перекрестке улиц Ньютона и Линецкого произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, участниками аварии стали автомобили ГАЗ и Skoda.

Медики госпитализировали обоих водителей.

Для установления обстоятельств ДТП на место вызвали следственно-оперативную группу.

Тэги:  авария, дтп, пострадавшие, харьков, новые дома
 
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