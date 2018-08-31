31.08.2018 09:55

В ДТП на перекрестке на Новых домах пострадали два человека (ФОТО)

В Харькове в результате столкновения пострадали водители двух автомобилей



// фото патрульной полиции

По данным полиции, 30 августа около 18:30 на перекрестке улиц Ньютона и Линецкого произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, участниками аварии стали автомобили ГАЗ и Skoda.

Медики госпитализировали обоих водителей.

Для установления обстоятельств ДТП на место вызвали следственно-оперативную г руппу.