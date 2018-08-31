31.08.2018 10:19

Дедушка, спасенный от удушья, и нападение собаки на мальчиков

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф подвел итог суток.



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Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в половине седьмого вечера 30 августа поступил вызов с сообщением о том, что человек «задыхается».

Медбригада центра выехала в село Петропавловка Богодуховского района, где на месте происшествия реанимировала 71-летнего мужчину.

Затем он был госпитализирован в Богодуховскую ЦРБ.

Как и 29-го августа, активностью отличились животные.

По поводу укуса четвероногих поступило два вызова.

Пострадали 2 мальчика 8 и 17 лет, которых укусила собака.