Дедушка, спасенный от удушья, и нападение собаки на мальчиков

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф подвел итог суток.
Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в половине седьмого вечера 30 августа поступил вызов с сообщением о том, что человек «задыхается».
Медбригада центра выехала в село Петропавловка Богодуховского района, где на месте происшествия реанимировала 71-летнего мужчину.
Затем он был госпитализирован в Богодуховскую ЦРБ.
Как и 29-го августа, активностью отличились животные.
По поводу укуса четвероногих поступило два вызова.
Пострадали 2 мальчика 8 и 17 лет, которых укусила собака.
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