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31.08.2018  10:19   

Дедушка, спасенный от удушья, и нападение собаки на мальчиков

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф подвел итог суток.


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 Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в половине седьмого вечера 30 августа поступил вызов с сообщением о том, что человек «задыхается».

Медбригада центра выехала в село Петропавловка Богодуховского района, где на месте происшествия реанимировала 71-летнего мужчину. 

Затем он был госпитализирован в Богодуховскую ЦРБ.

Как и 29-го августа, активностью отличились животные.

По поводу укуса четвероногих поступило два вызова. 

Пострадали 2 мальчика 8 и 17 лет, которых укусила собака.

Тэги:  удушье, харьков, спасение, дедушка, укус, нападение
 
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