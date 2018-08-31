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31.08.2018  11:46   

Под Харьковом горят луга, леса и имущество жителей (ФОТО)

Выжигание сухостоя привело к четырехчасовому пожару в лесу, который тушила целая армия спасателей и лесников. Сгорели за сутки также гараж, забор и автомобиль.


kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС,  30 августа в 13:20 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в 75 квартале хвойного леса Балаклейского лесничества. 

Огнем была охвачена хвойная подстилка, которая занялась от горящей травы, которую выжигали рядом на лугах.

К месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения ГСЧС, ведомственная пожарная охраны лесхоза и добровольцы местной пожарной команды поселка Андреевка. 

На момент прибытия пожарных площадь горения сухой травы составила 1 га, а хвойная подстилка горела на 3900 кв.м.  Существовала реальная угроза опрокидывания огня на кроны деревьев.

С целью успешной ликвидации пожара на месте происшествия были оперативно сосредоточены необходимые силы и средства. 

К пожаротушения были привлечены 4 автоцистерны районной пожарно-спасательной службы ГСЧС, 1 автоцистерна Андреевской местной пожарной команды, 3 автоцистерны и 2 трактора лесхоза, 1 единица приспособленной для подвоза воды техники сельскохозяйственного предприятия «Рассвет», 38 спасателей ГСЧС, 48 лесников и 5 добровольцев.

 В 14:45 совместными усилиями пожар удалось локализовать. Верхового пожара не допущено. В дальнейшем спасатели и лесники продолжали тушить отдельные очаги возгорания.  В 17:11 огонь был полностью укрощенный.

 Всего за прошлые сутки спасатели совершили 63 выезда на тушение пожаров, уничтоживших более 13 га растительности, а также 2 сооружения, забор, гараж и автомобиль ВАЗ 2106. К счастью обошлось без жертв.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, стихия, харьков, лес, сухостой, огонь
 
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