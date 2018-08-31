В Харькове загорелся автомобиль (ВИДЕО)

В сети появилось видео пылающего авто.
В сети появилось видео пылающего на проспекте Науки в районе станции метро "Ботанический сад".
Горел легковой автомобиль. Пожар произошел 30 августа.
Несколько водителей, которые проезжали рядом, остановились, достали огнетушители и совместными усилиями потушили огонь еще до приезда спасателей.
Звезды обещают насыщенный эмоциями день. Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать.
Лето прощается с нами аномальной жарой: синоптики обещают до 34 градусов тепла днем, солнце и никаких осадков. Сохраняется очень высокая пожарная опасность
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
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