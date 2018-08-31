31.08.2018 12:17

В Харькове загорелся автомобиль (ВИДЕО)

В сети появилось видео пылающего авто.



youtube.com

В сети появилось видео пылающего на проспекте Науки в районе станции метро "Ботанический сад".

Горел легковой автомобиль. Пожар произошел 30 августа.



Несколько водителей, которые проезжали рядом, остановились, достали огнетушители и совместными усилиями потушили огонь еще до приезда спасателей.