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31.08.2018  12:17   

В Харькове загорелся автомобиль (ВИДЕО)

В сети появилось видео пылающего авто.


youtube.com

В сети появилось видео пылающего на проспекте Науки в районе станции метро "Ботанический сад".

Горел легковой автомобиль. Пожар произошел 30 августа.

Несколько водителей, которые проезжали рядом, остановились, достали огнетушители и совместными усилиями потушили огонь еще до приезда спасателей.

Тэги:  горит автомобиль, харьков, пожар
 
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