Audi врезалась в памятник Харьковским Дивизиям

Авария произошла около половины третьего ночи 31 августа на улице Харьковских Дивизий, 1.
Как сообщили патрульные, водитель Audi 80 не справился с управлением и совершил наезд на забор, клумбу и памятник.
В результате происшествия никто не пострадал.
На водителя автомобиля Audi патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Вину водителя определит суд.
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