Главная Новости Криминал и происшествия Audi врезалась в памятник Харьковским Дивизиям
31.08.2018  12:34   

Audi врезалась в памятник Харьковским Дивизиям

Авария произошла около половины третьего ночи 31 августа на улице Харьковских Дивизий, 1.


// Патрульная полиция

Как сообщили патрульные, водитель Audi 80 не справился с управлением и совершил наезд на забор, клумбу и памятник.

В результате происшествия никто не пострадал.

На водителя автомобиля Audi патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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