31.08.2018 12:34

Audi врезалась в памятник Харьковским Дивизиям

Авария произошла около половины третьего ночи 31 августа на улице Харьковских Дивизий, 1.



// Патрульная полиция

Как сообщили патрульные, водитель Audi 80 не справился с управлением и совершил наезд на забор, клумбу и памятник.



В результате происшествия никто не пострадал.



На водителя автомобиля Audi патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Вину водителя определит суд.