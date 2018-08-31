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31.08.2018  15:01   

На выезде из Салтовки перевернулся автомобиль (ФОТО)

Авария произошла около половины пятого вечера 30 августа на улице Леся Сердюка, 48-б


// Патрульная полиция

Участниками происшествия стали автомобили Land Cruiser Prado и Mazda 3, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

В столкновении пострадала пассажирка автомобиля Mazda, бригада скорой помощи госпитализировала ее в больницу

Обстоятельства ДТП установит следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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