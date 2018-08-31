На выезде из Салтовки перевернулся автомобиль (ФОТО)

Авария произошла около половины пятого вечера 30 августа на улице Леся Сердюка, 48-б
Участниками происшествия стали автомобили Land Cruiser Prado и Mazda 3, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
В столкновении пострадала пассажирка автомобиля Mazda, бригада скорой помощи госпитализировала ее в больницу
Обстоятельства ДТП установит следственно-оперативная группа.
Звезды обещают насыщенный эмоциями день. Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать.
Лето прощается с нами аномальной жарой: синоптики обещают до 34 градусов тепла днем, солнце и никаких осадков. Сохраняется очень высокая пожарная опасность
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
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