На выезде из Салтовки перевернулся автомобиль (ФОТО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на 31 августа Звезды обещают насыщенный эмоциями день. Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 31 августа Лето прощается с нами аномальной жарой: синоптики обещают до 34 градусов тепла днем, солнце и никаких осадков. Сохраняется очень высокая пожарная опасность