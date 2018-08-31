31.08.2018 15:28

Россиянин на угнанном автомобиле пытался въехать в Украину

Сотрудники отдела пограничной службы «Дергачи» обнаружили автомобиль марки «Chevrolet», который находился в розыске.



//nv.ua

Так, в пункт пропуска «Гоптовка» прибыл автомобиль марки «Chevrolet» 2012 выпуска, под управлением 41-летнего гражданина России.

При осуществлении мероприятий пограничного контроля произошло срабатывание базы данных «Интерпол» и установлено, что данный автомобиль находится в розыске, как похищенный на территории Российской Федерации.

Автомобиль был изъят в установленном порядке и передан представителям Нацполиции.