Россиянин на угнанном автомобиле пытался въехать в Украину

Сотрудники отдела пограничной службы «Дергачи» обнаружили автомобиль марки «Chevrolet», который находился в розыске.
Так, в пункт пропуска «Гоптовка» прибыл автомобиль марки «Chevrolet» 2012 выпуска, под управлением 41-летнего гражданина России.
При осуществлении мероприятий пограничного контроля произошло срабатывание базы данных «Интерпол» и установлено, что данный автомобиль находится в розыске, как похищенный на территории Российской Федерации.
Автомобиль был изъят в установленном порядке и передан представителям Нацполиции.
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С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
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