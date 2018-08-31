31.08.2018 16:47

Под Харьковом горят болота (ВИДЕО)

Из-за неудобства местности огонь тушат уже три дня.



//kh.oblast.online

Как сообщает ГУ ГСЧС, с понедельника, 27 августа, и на протяжении трех дней сотрудники выезжали для тушения камыша.

29 августа дважды приезжали. Раз горело 300 кв. метров, еще раз 500 кв. метров.

Место очень неудобное, близко на машине не подъедешь, приходится рукава далеко тянуть.



Как информирует Харьковская область онлайн, в летний период ежегодно почти в одном и том же месте случается большой по площади и сложности тушения пожар.

Местные жители дают множество комментариев по этому поводу. В основном они требуют ввести штрафы или другие формы наказания хозяевам огородов, с которых и распространился огонь.