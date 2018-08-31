Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом горят болота (ВИДЕО)
31.08.2018  16:47   

Под Харьковом горят болота (ВИДЕО)

Из-за неудобства местности огонь тушат уже три дня.


//kh.oblast.online

Как сообщает ГУ  ГСЧС,  с понедельника, 27 августа, и на протяжении трех дней сотрудники выезжали для тушения камыша.

29 августа дважды приезжали. Раз горело 300 кв. метров, еще раз 500 кв. метров.

Место очень неудобное, близко на машине не подъедешь, приходится рукава далеко тянуть.

Как информирует Харьковская область онлайн, в летний период ежегодно почти в одном и том же месте случается большой по площади и сложности тушения пожар.

Местные жители дают множество комментариев по этому поводу. В основном они требуют ввести штрафы или другие формы наказания хозяевам огородов, с которых и распространился огонь.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области, Харьковская область онлайн
 Тэги:  пожар, болота, харьков, изюм
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.08 Криминал и происшествия В центре Харькова загорелись голубые ели (ФОТО) 31.08 Криминал и происшествия В Харькове загорелся автомобиль (ВИДЕО) 31.08 Криминал и происшествия Под Харьковом горят луга, леса и имущество жителей (ФОТО)
 
 

Видео

Геннадий Кернес пообещал помочь предпринимателям рынка "Барабашово"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 