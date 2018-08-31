Под Харьковом горят болота (ВИДЕО)

Из-за неудобства местности огонь тушат уже три дня.
Как сообщает ГУ ГСЧС, с понедельника, 27 августа, и на протяжении трех дней сотрудники выезжали для тушения камыша.
29 августа дважды приезжали. Раз горело 300 кв. метров, еще раз 500 кв. метров.
Место очень неудобное, близко на машине не подъедешь, приходится рукава далеко тянуть.
Как информирует Харьковская область онлайн, в летний период ежегодно почти в одном и том же месте случается большой по площади и сложности тушения пожар.
Местные жители дают множество комментариев по этому поводу. В основном они требуют ввести штрафы или другие формы наказания хозяевам огородов, с которых и распространился огонь.
Звезды обещают насыщенный эмоциями день. Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать.
Осень в городе начнется только по календарю: синоптики по-прежнему обещают 30-градусная жару и полное отсутствие осадков.
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
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