31.08.2018 17:49

Недовольные судьей подсудимые вскрыли вены шариковой ручкой

Инцидент произошел в зале суда под Харьковом



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Как сообщает NR, ссылаясь на источники в правоохранительных ораганах, в Купянском суде Харьковской области обвиняемые вскрыли вены во время заседания.



Это случилось вчера в 15:24.

В ходе слушания двое подсудимых 1987 и 1992 года рождения вскрыли себе вены шариковой ручкой, распоров кожу от запястья до локтя.

В данный момент состояние здоровья пациентов медики расценивают как удовлетворительное.

Сами мужчины объяснили, что имеют претензии к судье: мол, он затягивает дело.

В данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.



В пресс-службе ГУ Нацполиции сообщили: "По Купянску. факт подтверждаем частично. никто никаких вен не вскрывал. просто поцарапали ручкой руки. Состояние здоровья абсолютно нормальное. Проверка продолжается."