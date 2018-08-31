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31.08.2018  17:49   

Недовольные судьей подсудимые вскрыли вены шариковой ручкой

Инцидент произошел в зале суда под Харьковом


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Как сообщает NR, ссылаясь на источники в правоохранительных ораганах, в Купянском суде Харьковской области обвиняемые вскрыли вены во время заседания.

Это случилось вчера в 15:24.

В ходе слушания двое подсудимых 1987 и 1992 года рождения вскрыли себе вены шариковой ручкой, распоров кожу от запястья до локтя.

В данный момент состояние здоровья пациентов медики расценивают как удовлетворительное.

Сами мужчины объяснили, что имеют претензии к судье: мол, он затягивает дело.

В данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

В пресс-службе ГУ Нацполиции сообщили: "По Купянску. факт подтверждаем частично. никто никаких вен не вскрывал. просто поцарапали ручкой руки. Состояние здоровья абсолютно нормальное. Проверка продолжается."

Источник:   NewsRoom, ГУ Нацполиции
 Тэги:  суд, вскрыли вены, харьков, купянск, подсудимые, полиция
 
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