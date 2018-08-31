В центре Харькова загорелись голубые ели (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 31 августа Звезды обещают насыщенный эмоциями день. Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать.

Выходные в Харькове будут солнечными и жаркими Осень в городе начнется только по календарю: синоптики по-прежнему обещают 30-градусная жару и полное отсутствие осадков.