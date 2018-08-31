В центре Харькова загорелись голубые ели (ФОТО)

Инцидент произошел на перекрестке Соборного спуска и улицы Клочковской.
Как сообщает Depo, в центре Харькова подожгли голубые ели
Об этом сообщают очевидцы возгорания
По их данным, сегодня, 31 августа, вечером на перекрестке спуска Соборного и улицы Клочковской неизвестные подожгли голубые елки.
На месте работали спасатели, которые потушили пожар.
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