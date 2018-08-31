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31.08.2018  17:19   

В центре Харькова загорелись голубые ели (ФОТО)

Инцидент произошел на перекрестке Соборного спуска и улицы Клочковской.


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Как сообщает Depo,  в центре Харькова подожгли голубые ели

Об этом сообщают очевидцы возгорания

По их данным, сегодня, 31 августа, вечером на перекрестке спуска Соборного и улицы Клочковской неизвестные подожгли голубые елки. 

На месте работали спасатели, которые потушили пожар.


 

Источник:   Depo
 Тэги:  пожар, голубые ели, харьков, центр, огонь
 
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