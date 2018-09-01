Главная Новости Криминал и происшествия Возле Южного вокзала автомобиль снес бордюр (ФОТО)
01.09.2018  10:07   

Возле Южного вокзала автомобиль снес бордюр (ФОТО)

Пострадавших в ДТП нет.


// Патрульная полиция

Авария произошла около восьми часов вечера 31 августа.

Водитель автомобиля Citroen не придерживался бокового интервала и совершил наезд на забор, сообщили патрульные.

В результате происшествия никто не пострадал.

Патрульные составили на водителя автомобиля Citroen административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.09 Криминал и происшествия Мотоциклист пострадал в ДТП в центре Харькова 31.08 Криминал и происшествия На выезде из Салтовки перевернулся автомобиль (ФОТО) 31.08 Криминал и происшествия Audi врезалась в памятник Харьковским Дивизиям
 
 

Видео

Единый электронный билет полностью заработает с 1 ноября
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 