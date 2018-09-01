Возле Южного вокзала автомобиль снес бордюр (ФОТО)

Пострадавших в ДТП нет.
Авария произошла около восьми часов вечера 31 августа.
Водитель автомобиля Citroen не придерживался бокового интервала и совершил наезд на забор, сообщили патрульные.
В результате происшествия никто не пострадал.
Патрульные составили на водителя автомобиля Citroen административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Вину водителя определит суд.
Если у вас есть идея или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха.
Осень в городе начнется только по календарю: синоптики по-прежнему обещают 30-градусная жару и полное отсутствие осадков.
Так заведено, что в первый день осени у миллионной армии школьников и студентов начинается новый учебный год.
влажн.:
давл.:
ветер: