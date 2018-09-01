Мотоциклист пострадал в ДТП в центре Харькова

Авария произошла около семи часов вечера 31 августа в Банном переулке.
Участниками ДТП стали автомобиль Volkswagen Passat и мотоцикл Mysstang.
В результате ДТП в больницу госпитализировали мотоциклиста.
Обстоятельства происшествия установит следственно-опeративнаа группа.
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Осень в городе начнется только по календарю: синоптики по-прежнему обещают 30-градусная жару и полное отсутствие осадков.
Так заведено, что в первый день осени у миллионной армии школьников и студентов начинается новый учебный год.
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