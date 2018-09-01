Главная Новости Криминал и происшествия Мотоциклист пострадал в ДТП в центре Харькова
01.09.2018  10:23   

Мотоциклист пострадал в ДТП в центре Харькова

Авария произошла около семи часов вечера 31 августа в Банном переулке.


// Facebook

Участниками ДТП стали автомобиль Volkswagen Passat и мотоцикл Mysstang.

В результате ДТП в больницу госпитализировали мотоциклиста.

Обстоятельства происшествия установит следственно-опeративнаа группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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