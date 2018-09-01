На Новых Домах парень выбросился из окна

По свидетельствам соседей, у молодого человека были проблемы с психикой.
Об инциденте сообщили в социальных сетях.
Самоубийство произошло в ночь на 1 сентября на улице Рыбалко.
От полученных травм парень скончался на месте.
Если у вас есть идея или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха.
Осень в городе начнется только по календарю: синоптики по-прежнему обещают 30-градусная жару и полное отсутствие осадков.
Так заведено, что в первый день осени у миллионной армии школьников и студентов начинается новый учебный год.
влажн.:
давл.:
ветер: