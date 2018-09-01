Главная Новости Криминал и происшествия На Новых Домах парень выбросился из окна
01.09.2018  12:21   

На Новых Домах парень выбросился из окна

По свидетельствам соседей, у молодого человека были проблемы с психикой.


// Instagram

Об инциденте сообщили в социальных сетях.

Самоубийство произошло в ночь на 1 сентября на улице Рыбалко.

От полученных травм парень скончался на месте.

Тэги:  выпрыгнул из окна, самоубийство, полиция, харьков
 
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