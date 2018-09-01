Главная Новости Криминал и происшествия С железнодорожного вокзала Левада эвакуировали пассажиров
01.09.2018  14:47   

С железнодорожного вокзала Левада эвакуировали пассажиров

О минировании вокзала сообщили очевидцы в соцсетях.


МГ «Объектив»

Сообщается, что здание вокзала «Левада» оцепили правоохранители, также здесь сотрудники ГСЧС.

Люде с территории вокзала эвакуировали, пассажиров пребывающих электричек выводят из вагонов перед станцией.

Также закрыт выход из метро, ведущий в сторону вокзала.

В Нацполиции обещает дать официальную информацию позже.


 

Тэги:  заминирование, харьков
 
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