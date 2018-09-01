С железнодорожного вокзала Левада эвакуировали пассажиров

О минировании вокзала сообщили очевидцы в соцсетях.
Сообщается, что здание вокзала «Левада» оцепили правоохранители, также здесь сотрудники ГСЧС.
Люде с территории вокзала эвакуировали, пассажиров пребывающих электричек выводят из вагонов перед станцией.
Также закрыт выход из метро, ведущий в сторону вокзала.
В Нацполиции обещает дать официальную информацию позже.
Если у вас есть идея или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха.
Осень в городе начнется только по календарю: синоптики по-прежнему обещают 30-градусная жару и полное отсутствие осадков.
Так заведено, что в первый день осени у миллионной армии школьников и студентов начинается новый учебный год.
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давл.:
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