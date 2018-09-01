01.09.2018 15:17

О минировании двух вокзалов сообщили харьковским полицейским (ФОТО)

Сообщение о якобы заложенной взрывчатке в помещениях железнодорожных вокзалов «Левада» на проспекте Гагарина и городе Изюме поступило в полицию 1 сентября около 11:30.



// Нацполиция

По адресам выезжали следственно-оперативные группы Основянского и Изюмского отделов полиции и эксперты взрывотехнического управления.

Эксперты осмотрели 2349 кв. метров помещений, 3500 кв. метров территории, эвакуировали 550 граждан.



Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.



Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.