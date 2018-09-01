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01.09.2018  15:17   

О минировании двух вокзалов сообщили харьковским полицейским (ФОТО)

Сообщение о якобы заложенной взрывчатке в помещениях железнодорожных вокзалов «Левада» на проспекте Гагарина и городе Изюме поступило в полицию 1 сентября около 11:30.


// Нацполиция

По адресам выезжали следственно-оперативные группы Основянского и Изюмского отделов полиции и эксперты взрывотехнического управления.

Эксперты осмотрели 2349 кв. метров помещений, 3500 кв. метров территории, эвакуировали 550 граждан.

Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.

Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  заминирование, полиция, харьков
 
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