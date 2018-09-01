О минировании двух вокзалов сообщили харьковским полицейским (ФОТО)

Сообщение о якобы заложенной взрывчатке в помещениях железнодорожных вокзалов «Левада» на проспекте Гагарина и городе Изюме поступило в полицию 1 сентября около 11:30.
По адресам выезжали следственно-оперативные группы Основянского и Изюмского отделов полиции и эксперты взрывотехнического управления.
Эксперты осмотрели 2349 кв. метров помещений, 3500 кв. метров территории, эвакуировали 550 граждан.
Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.
Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.
Если у вас есть идея или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха.
Осень в городе начнется только по календарю: синоптики по-прежнему обещают 30-градусная жару и полное отсутствие осадков.
Так заведено, что в первый день осени у миллионной армии школьников и студентов начинается новый учебный год.
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