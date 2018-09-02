Крупный лесной пожар ликвидируют под Харьковом (ФОТО)

На месте пожара работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Харьковской области.
1 сентября в 13:00 вблизи с. Гатище и с. Огурцово Волчанского района на территории Октябрьского лесничества Волчанского лесхоза произошло возгорание двух ячеек лесной подстилки на площади 12 га:
вблизи с. Гатище - пожар на площади около 10 га (квартал №8 площадью около 90 га соснового леса).
вблизи с. Огурцово - пожар на площади около 2 га (квартал №22 площадью около 49 га соснового леса).
Угроза населенным пунктам отсутствует.
С огнем боролись 166 человек., 33 единицы техники и пожарный поезд. Пожар тушили с вертолета Ми-8 и самолета АН-32П. Авиация ГСЧС 27 раз сбрасывала воду (всего 72 тонны воды) на очаги возгорания.
В 17:30 локализован очаг пожара вблизи с. Гатище на площади около 10 га.
В 18:00 локализован очаг пожара вблизи с. Огурцово на площади около 2 га.
По состоянию на 6:30 2 сентября продолжаются работы по тушению отдельных очагов возгорания. На месте пожара работает 4 автоцистерны и 16 человек личного состава ГСЧС, а также 2 автоцистерны, 4 трактора, 1 модуль и 20 сотрудников от лесхоза.
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Позаботьтесь о своем здоровье, сегодня очень высока подверженность вредным влияниям, таким как переедание, алкоголь и другие излишества.
Осень в городе начнется только по календарю: синоптики по-прежнему обещают 30-градусная жару и полное отсутствие осадков.
В первое воскресенье сентября в Украине отмечается День предпринимателя.
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