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02.09.2018  10:39   

Крупный лесной пожар ликвидируют под Харьковом (ФОТО)

На месте пожара работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Харьковской области.


// ГСЧС

1 сентября в 13:00 вблизи с. Гатище и с. Огурцово Волчанского района на территории Октябрьского лесничества Волчанского лесхоза произошло возгорание двух ячеек лесной подстилки на площади 12 га:

вблизи с. Гатище - пожар на площади около 10 га (квартал №8 площадью около 90 га соснового леса).

вблизи с. Огурцово - пожар на площади около 2 га (квартал №22 площадью около 49 га соснового леса).

Угроза населенным пунктам отсутствует.

С огнем боролись 166 человек., 33 единицы техники и пожарный поезд. Пожар тушили с вертолета Ми-8 и самолета АН-32П. Авиация ГСЧС 27 раз сбрасывала воду (всего 72 тонны воды) на очаги возгорания.

В 17:30 локализован очаг пожара вблизи с. Гатище на площади около 10 га.

В 18:00 локализован очаг пожара вблизи с. Огурцово на площади около 2 га.

По состоянию на 6:30 2 сентября продолжаются работы по тушению отдельных очагов возгорания. На месте пожара работает 4 автоцистерны и 16 человек личного состава ГСЧС, а также 2 автоцистерны, 4 трактора, 1 модуль и 20 сотрудников от лесхоза.

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Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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