Главная Новости Криминал и происшествия Парочку с 415 пакетами метадона задержала полиция (ФОТО)
02.09.2018  12:13   

Парочку с 415 пакетами метадона задержала полиция (ФОТО)

По ценам «черного» рынка общая стоимость изъятого составляет около 270 000 гривен.


// Нацполиция

 23-х и 31-летний мужчины задержны 1 сентября в ходе проведения общегосударственной операции «Мак».

Мужчины рассказали, что указанные наркотики они получили от неустановленных в настоящее время человек и сбывали его путем разложения «закладок». Сейчас полицейские проводят необходимые следственно-розыскные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к указанной преступной деятельности, а также канала поступления наркотиков.

Решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины и избрании в отношении них меры пресечения.

Всего за текущий год работниками ГУНП в Харьковской области выявлено более 40 фактов хранения и сбыта «тяжелых» наркотических средств, в том числе метадона. Из незаконного оборота изъято около 230 граммов метадона, что составляет почти 2500 разовых доз.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.08 Криминал и происшествия На Алексеевке задержали закладчика с «товаром» 30.08 Власть У инспектора Харьковского СИЗО найдена пачка сигарет с наркотиками (ФОТО) 28.08 Криминал и происшествия В пригороде Харькова обнаружена небольшая плантация конопли (ФОТО)
 
 

Видео

96% жилого фонда Харькова готово к отопительному сезону!
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 