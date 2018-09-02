02.09.2018 12:13

Парочку с 415 пакетами метадона задержала полиция (ФОТО)

По ценам «черного» рынка общая стоимость изъятого составляет около 270 000 гривен.



// Нацполиция

23-х и 31-летний мужчины задержны 1 сентября в ходе проведения общегосударственной операции «Мак».

Мужчины рассказали, что указанные наркотики они получили от неустановленных в настоящее время человек и сбывали его путем разложения «закладок». Сейчас полицейские проводят необходимые следственно-розыскные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к указанной преступной деятельности, а также канала поступления наркотиков.



Решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины и избрании в отношении них меры пресечения.



Всего за текущий год работниками ГУНП в Харьковской области выявлено более 40 фактов хранения и сбыта «тяжелых» наркотических средств, в том числе метадона. Из незаконного оборота изъято около 230 граммов метадона, что составляет почти 2500 разовых доз.