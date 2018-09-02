Парочку с 415 пакетами метадона задержала полиция (ФОТО)

По ценам «черного» рынка общая стоимость изъятого составляет около 270 000 гривен.
23-х и 31-летний мужчины задержны 1 сентября в ходе проведения общегосударственной операции «Мак».
Мужчины рассказали, что указанные наркотики они получили от неустановленных в настоящее время человек и сбывали его путем разложения «закладок». Сейчас полицейские проводят необходимые следственно-розыскные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к указанной преступной деятельности, а также канала поступления наркотиков.
Решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины и избрании в отношении них меры пресечения.
Всего за текущий год работниками ГУНП в Харьковской области выявлено более 40 фактов хранения и сбыта «тяжелых» наркотических средств, в том числе метадона. Из незаконного оборота изъято около 230 граммов метадона, что составляет почти 2500 разовых доз.
Позаботьтесь о своем здоровье, сегодня очень высока подверженность вредным влияниям, таким как переедание, алкоголь и другие излишества.
Осень в городе начнется только по календарю: синоптики по-прежнему обещают 30-градусная жару и полное отсутствие осадков.
В первое воскресенье сентября в Украине отмечается День предпринимателя.
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