Главная Новости Криминал и происшествия На Заиковке 40 пожарных тушили трехэтажный недострой (ВИДЕО, ФОТО)
02.09.2018  13:25   

На Заиковке 40 пожарных тушили трехэтажный недострой (ВИДЕО, ФОТО)

После полуночи 2 сентября загорелся недостроенный трехэтажный дом на улице Грековской.


// ГСЧС

На тушение выезжали семь отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах и два отделения на автолестницах, в составе 40 спасателей.

На момент их прибытия огнем полностью были охвачены деревянные конструкции крыши здания на площади 300 кв.м.

Кроме того, горели четыре автомобиля (3 грузовика и 1 микроавтобус), стоявшие возле здания.

В 1:24 пожар был локализован, в 3:16 полностью ликвидирован. Причина и ущерб выясняются.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.09 Криминал и происшествия Крупный лесной пожар ликвидируют под Харьковом (ФОТО) 31.08 Криминал и происшествия В центре Харькова загорелись голубые ели (ФОТО) 31.08 Криминал и происшествия Под Харьковом горят болота (ВИДЕО)
 
 

Видео

96% жилого фонда Харькова готово к отопительному сезону!
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 