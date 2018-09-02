02.09.2018 13:25

На Заиковке 40 пожарных тушили трехэтажный недострой (ВИДЕО, ФОТО)

После полуночи 2 сентября загорелся недостроенный трехэтажный дом на улице Грековской.



// ГСЧС

На тушение выезжали семь отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах и два отделения на автолестницах, в составе 40 спасателей.

На момент их прибытия огнем полностью были охвачены деревянные конструкции крыши здания на площади 300 кв.м.

Кроме того, горели четыре автомобиля (3 грузовика и 1 микроавтобус), стоявшие возле здания.



В 1:24 пожар был локализован, в 3:16 полностью ликвидирован. Причина и ущерб выясняются.