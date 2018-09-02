На Заиковке 40 пожарных тушили трехэтажный недострой (ВИДЕО, ФОТО)

После полуночи 2 сентября загорелся недостроенный трехэтажный дом на улице Грековской.
На тушение выезжали семь отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах и два отделения на автолестницах, в составе 40 спасателей.
На момент их прибытия огнем полностью были охвачены деревянные конструкции крыши здания на площади 300 кв.м.
Кроме того, горели четыре автомобиля (3 грузовика и 1 микроавтобус), стоявшие возле здания.
В 1:24 пожар был локализован, в 3:16 полностью ликвидирован. Причина и ущерб выясняются.
Позаботьтесь о своем здоровье, сегодня очень высока подверженность вредным влияниям, таким как переедание, алкоголь и другие излишества.
Осень в городе начнется только по календарю: синоптики по-прежнему обещают 30-градусная жару и полное отсутствие осадков.
В первое воскресенье сентября в Украине отмечается День предпринимателя.
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