ДТП на Салтовском шоссе: «шестерка» всмятку, оба водителя в больнице (ФОТО)

Авария произошла около 11 часов дня 2 сентября на Салтовском шоссе, 127.
Участниками ДТП стали автомобили Volkswagen Toareq и ВАЗ 2106, сообщили в патрульной полиции.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали оба водителя автомобилей, которых медики госпитализировали в больницу.
Для оформления происшествия и установления обстоятельств ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
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