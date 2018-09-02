Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на Салтовском шоссе: «шестерка» всмятку, оба водителя в больнице (ФОТО)
02.09.2018  14:41   

ДТП на Салтовском шоссе: «шестерка» всмятку, оба водителя в больнице (ФОТО)

Авария произошла около 11 часов дня 2 сентября на Салтовском шоссе, 127.


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Участниками ДТП стали автомобили Volkswagen Toareq и ВАЗ 2106, сообщили в патрульной полиции.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали оба водителя автомобилей, которых медики госпитализировали в больницу.

Для оформления происшествия и установления обстоятельств ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.


 

Тэги:  дтп, харьков
 
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