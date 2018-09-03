03.09.2018 12:16

Возле харьковской школы нашли снаряд (Обновлено, ВИДЕО)

Предмет, похожи на снаряд времен второй мировой войны, нашли на территории специализированной школы №177, что на улице Тюринской (бывш. Якира) 40а.



// school177.edu.kh.ua

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента горсовета по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

«Возле 177 школы сегодня с утра нашли предмет, очень похожий на снаряд времен Второй мировой войны. И это очень странно - вчера, когда школу готовили к празднику первого звонка, была убрана не только территория школы, но и прилегающая к ней. Никакого постороннего предмета обнаружено вчера не было. Подкинули ради праздника?», – написал он.