Возле харьковской школы нашли снаряд (Обновлено, ВИДЕО)

Предмет, похожи на снаряд времен второй мировой войны, нашли на территории специализированной школы №177, что на улице Тюринской (бывш. Якира) 40а.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента горсовета по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.
«Возле 177 школы сегодня с утра нашли предмет, очень похожий на снаряд времен Второй мировой войны. И это очень странно - вчера, когда школу готовили к празднику первого звонка, была убрана не только территория школы, но и прилегающая к ней. Никакого постороннего предмета обнаружено вчера не было. Подкинули ради праздника?», – написал он.
По словам Юрия Сидоренко, учащихся перевели на территорию школы №23, которая находится рядом.
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