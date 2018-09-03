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03.09.2018  12:16   

Возле харьковской школы нашли снаряд (Обновлено, ВИДЕО)

Предмет, похожи на снаряд времен второй мировой войны, нашли на территории специализированной школы №177, что на улице Тюринской (бывш. Якира) 40а.


// school177.edu.kh.ua

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента горсовета по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

«Возле 177 школы сегодня с утра нашли предмет, очень похожий на снаряд времен Второй мировой войны. И это очень странно - вчера, когда школу готовили к празднику первого звонка, была убрана не только территория школы, но и прилегающая к ней. Никакого постороннего предмета обнаружено вчера не было. Подкинули ради праздника?», – написал он.

По словам Юрия Сидоренко, учащихся перевели на территорию школы №23, которая находится рядом.

В 177-ю вызвали взрывотехников, к даному времени они уже закончили работу.

Тэги:  снаряд, школа, харьков
 
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