На Салтовке девятиклассница выбросилась с балкона 14 этажа

Девушка оставила предсмертную записку.
Инцидент произошел на Салтовском шоссе, 73-Б, сообщает NewsRoom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
По словам силовиков, ученица дного из лицеев прыгнула с балкона 14 этажа. От полученных травм девушка скончалась на месте.
Перед смертью школьница написала записку, в которой она попросила никого не винить в своей смерти.
Известно, что ученица лицея проживала вдвоем с матерью. В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
В олиции подтвердили факт записки, подробности – позже.
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