Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке девятиклассница выбросилась с балкона 14 этажа
03.09.2018  11:53   

На Салтовке девятиклассница выбросилась с балкона 14 этажа

Девушка оставила предсмертную записку.


// Facebook

Инцидент произошел на Салтовском шоссе, 73-Б, сообщает NewsRoom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По словам силовиков, ученица дного из лицеев прыгнула с балкона 14 этажа. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Перед смертью школьница написала записку, в которой она попросила никого не винить в своей смерти.

Известно, что ученица лицея проживала вдвоем с матерью. В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

В олиции подтвердили факт записки, подробности – позже.

Тэги:  выпрыгнул из окна, полиция, харьков
 
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