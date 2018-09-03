03.09.2018 11:53

На Салтовке девятиклассница выбросилась с балкона 14 этажа

Девушка оставила предсмертную записку.



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Инцидент произошел на Салтовском шоссе, 73-Б, сообщает NewsRoom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По словам силовиков, ученица дного из лицеев прыгнула с балкона 14 этажа. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Перед смертью школьница написала записку, в которой она попросила никого не винить в своей смерти.

Известно, что ученица лицея проживала вдвоем с матерью. В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

В олиции подтвердили факт записки, подробности – позже.