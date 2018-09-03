03.09.2018 12:28

В полиции рассказали подробности самоубийства школьницы

В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии.



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2 сентября около восьми часов вечера правоохранителям сообщили, что 14-летняя девушка разбилась насмерть, прыгнув с большой высоты.



Установлено, что вечером девушка должна была вернуться домой, но сказала родителям, что немного погуляет.

Через некоторое время она выпала с балкона, расположенного на 14-м этаже.



Девочка вместе с двумя братьями 2007 и 2015 годов рождения воспитывалась в благополучной семье.



Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.