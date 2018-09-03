В полиции рассказали подробности самоубийства школьницы

В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии.
2 сентября около восьми часов вечера правоохранителям сообщили, что 14-летняя девушка разбилась насмерть, прыгнув с большой высоты.
Установлено, что вечером девушка должна была вернуться домой, но сказала родителям, что немного погуляет.
Через некоторое время она выпала с балкона, расположенного на 14-м этаже.
Девочка вместе с двумя братьями 2007 и 2015 годов рождения воспитывалась в благополучной семье.
Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Сегодня логика будет играть ведущую роль. Зато и вероятность ошибок сегодня практически равна нулю.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
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давл.:
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