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03.09.2018  13:18   

Под Харьковом пожарные боролись с масштабным лесным пожаром (ФОТО)

В целом площадь, охваченная пламенем, достигала 12 гектар.


//kharkiv.dsns.gov.ua/

Как сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области,  1 сентября в 13:00 вблизи с.  Гатище и с.  Огурцово Волчанского района на территории Октябрьского лесничества Волчанского лесхоза произошло возгорание двух ячеек лесной подстилки на площади 12 га:

 вблизи с.  Гатище - пожар на площади около 10 га (квартал №8 площадью около 90 га соснового леса).

 вблизи с.  Огурцово - пожар на площади около 2 га (квартал №22 площадью около 49 га соснового леса).

Всего к тушению очагов пожара было привлечено 166 челове., 33 единицы техники и пожарный поезд. Из них от ГСЧС 102 человет и 25 единиц  техники, в том числе вертолет Ми-8, самолет АН-32П. 

Авиацией ГСЧС осуществлено 27 сбросов воды (72 т.), из них вертолетом 24 сбросы (48 т.), самолетом 3 сброс (24 т).

 В 17:30 локализован очаг пожара вблизи с.  Гатище на площади около 10 га.

 В 18:00 локализован очаг пожара вблизи с.  Огурцово на площади около 2 га.

 2 сентября продолжались работы по тушению отдельных очагов возгорания. 

На месте пожара работало от ГСЧС: 4 автоцистерны и 16 человек личного состава, а также 2 автоцистерны, 4 трактора, 1 модуль и 20 сотрудников от лесхоза.

 3 сентября в 7:44 пожар полностью ликвидирован.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, лес, харьков
 
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