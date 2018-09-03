03.09.2018 13:18

Под Харьковом пожарные боролись с масштабным лесным пожаром (ФОТО)

В целом площадь, охваченная пламенем, достигала 12 гектар.



//kharkiv.dsns.gov.ua/

Как сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области, 1 сентября в 13:00 вблизи с. Гатище и с. Огурцово Волчанского района на территории Октябрьского лесничества Волчанского лесхоза произошло возгорание двух ячеек лесной подстилки на площади 12 га:



вблизи с. Гатище - пожар на площади около 10 га (квартал №8 площадью около 90 га соснового леса).



вблизи с. Огурцово - пожар на площади около 2 га (квартал №22 площадью около 49 га соснового леса).



Всего к тушению очагов пожара было привлечено 166 челове., 33 единицы техники и пожарный поезд. Из них от ГСЧС 102 человет и 25 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8, самолет АН-32П.

Авиацией ГСЧС осуществлено 27 сбросов воды (72 т.), из них вертолетом 24 сбросы (48 т.), самолетом 3 сброс (24 т).



В 17:30 локализован очаг пожара вблизи с. Гатище на площади около 10 га.



В 18:00 локализован очаг пожара вблизи с. Огурцово на площади около 2 га.



2 сентября продолжались работы по тушению отдельных очагов возгорания.

На месте пожара работало от ГСЧС: 4 автоцистерны и 16 человек личного состава, а также 2 автоцистерны, 4 трактора, 1 модуль и 20 сотрудников от лесхоза.



3 сентября в 7:44 пожар полностью ликвидирован.