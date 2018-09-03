Взрыв прогремел ночью во дворе жителя Мерефы

В результате происшествия пострадавших нет, незначительные повреждения получили дом и забор.
В полицию Мерефы обратился 42-летний местный житель.
Мужчина рассказал, что около половины двенадцатого ночи 2 сентября ночью неизвестные бросили во двор его домовладения предмет, в результате которого произошел взрыв.
Специалисты обнаружили на месте происшествия фрагменты самодельного взрывного устройства.
Вещественные доказательства направлены на исследование.
Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. В настоящее время решается вопрос о ее квалификации согласно Уголовного кодекса Украины.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к этому лиц.
Сегодня логика будет играть ведущую роль. Зато и вероятность ошибок сегодня практически равна нулю.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
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