Главная Новости Криминал и происшествия Взрыв прогремел ночью во дворе жителя Мерефы
03.09.2018  13:30   

Взрыв прогремел ночью во дворе жителя Мерефы

В результате происшествия пострадавших нет, незначительные повреждения получили дом и забор.


// Нацполиция

В полицию Мерефы обратился 42-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что около половины двенадцатого ночи 2 сентября ночью неизвестные бросили во двор его домовладения предмет, в результате которого произошел взрыв.

Специалисты обнаружили на месте происшествия фрагменты самодельного взрывного устройства.

Вещественные доказательства направлены на исследование.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. В настоящее время решается вопрос о ее квалификации согласно Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к этому лиц.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  взрыв, полиция, харьков
 
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