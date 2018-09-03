03.09.2018 13:30

Взрыв прогремел ночью во дворе жителя Мерефы

В результате происшествия пострадавших нет, незначительные повреждения получили дом и забор.



// Нацполиция

В полицию Мерефы обратился 42-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что около половины двенадцатого ночи 2 сентября ночью неизвестные бросили во двор его домовладения предмет, в результате которого произошел взрыв.



Специалисты обнаружили на месте происшествия фрагменты самодельного взрывного устройства.



Вещественные доказательства направлены на исследование.



Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. В настоящее время решается вопрос о ее квалификации согласно Уголовного кодекса Украины.



Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к этому лиц.