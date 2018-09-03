03.09.2018 14:01

Велосипедист погиб под колесами фуры

Авария произошла 2 сентября в 21:56 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский».



// Нацполиция

На улице Цусимской в Изюме водитель грузового автомобиля «МАН» допустил наезд на велосипедиста.

От полученных травм 56-летний мужчина погиб на месте.



Сведения о дорожно-транспортном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



Справка. Всего за выходные в Харькове и области произошло 103 ДТП. В результате аварий 1 человек погиб, 8 пострадали.