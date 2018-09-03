Велосипедист погиб под колесами фуры

Авария произошла 2 сентября в 21:56 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский».
На улице Цусимской в Изюме водитель грузового автомобиля «МАН» допустил наезд на велосипедиста.
От полученных травм 56-летний мужчина погиб на месте.
Сведения о дорожно-транспортном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Справка. Всего за выходные в Харькове и области произошло 103 ДТП. В результате аварий 1 человек погиб, 8 пострадали.
Сегодня логика будет играть ведущую роль. Зато и вероятность ошибок сегодня практически равна нулю.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
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