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03.09.2018  14:01   

Велосипедист погиб под колесами фуры

Авария произошла 2 сентября в 21:56 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский».


// Нацполиция

На улице Цусимской в Изюме водитель грузового автомобиля «МАН» допустил наезд на велосипедиста.

От полученных травм 56-летний мужчина погиб на месте.

Сведения о дорожно-транспортном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Справка. Всего за выходные в Харькове и области произошло 103 ДТП. В результате аварий 1 человек погиб, 8 пострадали.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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