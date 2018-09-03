Харьковские пограничники перехватили человека с пистолетом (ФОТО)

Харьковские таможенники обнаружили травматический пистолет
Как сообщает ГУ ГФС в Харьковской области на таможенном посту «Щербаковка» харьковские таможенники помешали перемещению через границу травматического пистолета.
Гражданин Украины, который направлялся в Россию пешим ходом, переносил в барсетке травматический пистолет с обоймой и патронами, не задекларировав его при таможенном контроле.
В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.
Следует отметить, что для перемещения через границу Украины оружия и боеприпасов необходимо соответствующее разрешение и обязательно письменное декларирование таможенному органу.
Сегодня логика будет играть ведущую роль. Зато и вероятность ошибок сегодня практически равна нулю.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков.
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