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03.09.2018  17:47   

Харьковские пограничники перехватили человека с пистолетом (ФОТО)

Харьковские таможенники обнаружили травматический пистолет


//kh.sfs.gov.ua

Как сообщает ГУ ГФС в Харьковской области  на таможенном посту «Щербаковка» харьковские таможенники помешали перемещению через границу травматического пистолета.

Гражданин Украины, который направлялся в Россию пешим ходом, переносил в барсетке травматический пистолет с обоймой и патронами, не задекларировав его при таможенном контроле.

В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.

Следует отметить, что для перемещения через границу Украины оружия и боеприпасов необходимо соответствующее разрешение и обязательно письменное декларирование таможенному органу.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  контрабанда, граница, харьков, пистолет, перехват
 
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