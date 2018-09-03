03.09.2018 17:47

Харьковские пограничники перехватили человека с пистолетом (ФОТО)

Харьковские таможенники обнаружили травматический пистолет



//kh.sfs.gov.ua

Как сообщает ГУ ГФС в Харьковской области на таможенном посту «Щербаковка» харьковские таможенники помешали перемещению через границу травматического пистолета.



Гражданин Украины, который направлялся в Россию пешим ходом, переносил в барсетке травматический пистолет с обоймой и патронами, не задекларировав его при таможенном контроле.



В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.



Следует отметить, что для перемещения через границу Украины оружия и боеприпасов необходимо соответствующее разрешение и обязательно письменное декларирование таможенному органу.