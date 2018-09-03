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03.09.2018  18:16   

Самоубийство харьковской школьницы: новые подробности трагедии

Полиция раскрыла еще некоторые обстоятельства дела.


//hk.npu.gov.ua

Установлено, что вечером школьница сказала родителям, что немного погуляет, и вышла на улицу. Через некоторое время она выпрыгнула с балкона, расположенного на 14 этаже соседней многоэтажки.

Пресс-офицер Московского отдела полиции Эвелина Черепахина рассказала, что девочка вместе с двумя братьями 2007 и 2015 годов рождения воспитывалась в благополучной семье. Серьезных конфликтов с родственниками и одноклассниками она не имела. Также работники полиции нашли две предсмертные записки и обнаружили на флэш-носителе информацию, которая свидетельствует о том, что у девушки были мысли о совершении суицида.

С целью полной и всесторонней проверки информации следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч. 3 ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

В рамках досудебного расследования будет проведена почерковедческая экспертиза. Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии, проводится мониторинг социальных сетей и так называемых «групп смерти».

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/Inshi-podiji/policzejski-xarkova-vstanovlyuyut-obstavini-zagibeli-nepovnolitnoji-u-moskovskomu-rajoni-onovleno/

Установлено, что вечером школьница сказала родителям, что немного погуляет, и вышла на улицу. Через некоторое время она выпрыгнула с балкона, расположенного на 14 этаже соседней многоэтажки.

Пресс-офицер Московского отдела полиции Эвелина Черепахина рассказала, что девочка вместе с двумя братьями 2007 и 2015 годов рождения воспитывалась в благополучной семье. Серьезных конфликтов с родственниками и одноклассниками она не имела. Также работники полиции нашли две предсмертные записки и обнаружили на флэш-носителе информацию, которая свидетельствует о том, что у девушки были мысли о совершении суицида.

С целью полной и всесторонней проверки информации следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч. 3 ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

В рамках досудебного расследования будет проведена почерковедческая экспертиза. Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии, проводится мониторинг социальных сетей и так называемых «групп смерти».

 © Официальный сайт Национальной полиции: https://hk.npu.gov.ua/ru/news/Inshi-podiji/policzejski-xarkova-vstanovlyuyut-obstavini-zagibeli-nepovnolitnoji-u-moskovskomu-rajoni-onovleno/

Как сообщил пресс-офицер Московского отдела полиции Эвелина Черепахина девочка вместе с двумя братьями 2007 и 2015 годов рождения воспитывалась в благополучной семье.

Серьезных конфликтов с родственниками и одноклассниками она не имела.

Также работники полиции нашли две предсмертные записки и обнаружили на флэш-носителе информацию, которая свидетельствует о том, что у девушки были мысли о совершении суицида.

С целью полной и всесторонней проверки информации следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч. 3 ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

В рамках досудебного расследования будет проведена почерковедческая экспертиза. Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии, проводится мониторинг социальных сетей и так называемых «групп смерти».

Установлено, что вечером школьница сказала родителям, что немного погуляет, и вышла на улицу.

Через некоторое время она выпрыгнула с балкона, расположенного на 14 этаже соседней многоэтажки.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  самоубийство, школьница, харьков, подробности
 
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