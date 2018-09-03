В Мелитополе задержан преступник, напавший на харьковчанина

Местные полицейские поймали злоумышленника, чуть не зарезавшего человека.
Как сообщают Актуальные новости Мелитополя, ссылаясь на ГУ Нацполиции в Запорожской области, 1 сентября в местную больницу был доставлен мужчина с ножевым ранением торса.
Как полагает в таких случаях, в больницу для освидетельствования были вызваны полицейские.
Уже в ходе оперативных разбирательств стало ясно, что в Мелитополе на улице Ломоносова между местным жителем и 18-летним жителем Харьковской области возник конфликт, который перерос в драку.
В ходе драки оппонент ударил харьковчанина ножом, после чего скрылся
Личность злоумышленника в данный момент установлена.
Жителя Мелитополя 1967 года рождения задержали.
Ему предъявляют обвинения по статье 208 Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков.
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