03.09.2018 18:46

В Мелитополе задержан преступник, напавший на харьковчанина

Местные полицейские поймали злоумышленника, чуть не зарезавшего человека.



ria-m.tv

Как сообщают Актуальные новости Мелитополя, ссылаясь на ГУ Нацполиции в Запорожской области, 1 сентября в местную больницу был доставлен мужчина с ножевым ранением торса.

Как полагает в таких случаях, в больницу для освидетельствования были вызваны полицейские.



Уже в ходе оперативных разбирательств стало ясно, что в Мелитополе на улице Ломоносова между местным жителем и 18-летним жителем Харьковской области возник конфликт, который перерос в драку.

В ходе драки оппонент ударил харьковчанина ножом, после чего скрылся

Личность злоумышленника в данный момент установлена.

Жителя Мелитополя 1967 года рождения задержали.

Ему предъявляют обвинения по статье 208 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.