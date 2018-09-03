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03.09.2018  18:46   

В Мелитополе задержан преступник, напавший на харьковчанина

Местные полицейские поймали злоумышленника, чуть не зарезавшего человека.


ria-m.tv

Как сообщают Актуальные новости Мелитополя, ссылаясь на ГУ Нацполиции в Запорожской области, 1 сентября в местную  больницу  был доставлен мужчина с ножевым ранением торса.

Как полагает в таких случаях, в больницу для освидетельствования были вызваны полицейские.

Уже в ходе оперативных разбирательств стало ясно, что в Мелитополе на улице Ломоносова между местным жителем и 18-летним жителем Харьковской области возник конфликт, который перерос в драку.

В ходе драки оппонент ударил харьковчанина ножом, после чего скрылся

Личность злоумышленника в данный момент установлена.

Жителя Мелитополя 1967 года рождения задержали.

Ему предъявляют обвинения по статье 208 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник:   Актуальные новости Мелитополя
 Тэги:  нападение, преступник, харьков, задержание, нож, мелитополь
 
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