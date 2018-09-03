Под Харьковом сбита автомобилем 10-летняя девочка

Авария произошла в Изюме.
Как сообщает ГУ Нацполиции, 3 сентября в 14.03 перед мостом через реку Северский Донец в городе Изюме произошла авария.
41-летний водитель авто «ВАЗ» совершил наезд на малолетнюю девочку.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и наряд патрульной полиции.
После ДТП отец пострадавшей на попутной машине доставил девочку в Изюмскую больницу.
Медики сразу направили ребенка в операционное отделение и вызвали из Харькова санавиацию для направления в харьковскую больницу.
Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Решается вопрос о квалификации события согласно Уголовного кодекса Украины.
Автомобиль помещен на штрафную площадку Изюмского отдела полиции.
Предварительно, в результате ДТП ребенок получил черепно-мозговую травму, перелом костей черепа, кровоизлияние в мозг. Девочка находится в коме.
Как уточнили в пресс-службе ГУ Нацполиции, девочка перебегала дорогу в неположенном месте.
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