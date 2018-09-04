На проселочной дороге два человека погибли в ДТП (ФОТО)

Авария произошла в Великобурлукском районе 3 сентября около 13:00.
На грунтовой дороге в селе Санино произошло столкновение грузовика КамАЗ и скутера.
От полученных травм водитель и пассажир двухколесного транспорта погибли на месте. Возраст погибших мужчин и обстоятельства аварии устанавливаются.
Информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Великобурлукского отдела полиции.
День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.
Утром небо в Харькове будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака. Без осадков.
Сегодня отмечается Международный день защиты слабых.
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