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04.09.2018  08:28   

На проселочной дороге два человека погибли в ДТП (ФОТО)

Авария произошла в Великобурлукском районе 3 сентября около 13:00.


// Нацполиция

На грунтовой дороге в селе Санино произошло столкновение грузовика КамАЗ и скутера.

От полученных травм водитель и пассажир двухколесного транспорта погибли на месте. Возраст погибших мужчин и обстоятельства аварии устанавливаются.

Информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Великобурлукского отдела полиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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