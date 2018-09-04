04.09.2018 09:09

Неизвестный устроил взрыв на Новых Домах: есть пострадавший (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва на Жасминовом бульваре (бывш. ул. Петра Слинько).



// Нацполиция

4 сентября около 1:50 на бульваре Жасминовом возле одного из домов неизвестный бросил взрывной предмет.

В результате происшествия в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи был доставлен 30-летний мужчина с осколочным ранением. Состояние его здоровья удовлетворительное.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Работники полиции провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства.

Предварительно установлено, что по адресу произошел взрыв самодельного взрывного устройства.



Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и личность злоумышленника. Решается вопрос о квалификации события согласно Уголовного кодекса Украины.



