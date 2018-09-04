Главная Новости Криминал и происшествия Неизвестный устроил взрыв на Новых Домах: есть пострадавший (ФОТО)
04.09.2018  09:09   

Неизвестный устроил взрыв на Новых Домах: есть пострадавший (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва на Жасминовом бульваре (бывш. ул. Петра Слинько).


// Нацполиция

4 сентября около 1:50 на бульваре Жасминовом возле одного из домов неизвестный бросил взрывной предмет.

В результате происшествия в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи был доставлен 30-летний мужчина с осколочным ранением. Состояние его здоровья удовлетворительное.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Работники полиции провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства.

Предварительно установлено, что по адресу произошел взрыв самодельного взрывного устройства.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и личность злоумышленника. Решается вопрос о квалификации события согласно Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  взрыв, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.09 Криминал и происшествия Взрыв прогремел ночью во дворе жителя Мерефы 15.08 Криминал и происшествия Игорь Терехов назвал возможные причины взрыва газа в доме по улице Танкопия, 11/2 14.08 Криминал и происшествия В Безлюдовке мужчина подорвался на снаряде, который распиливал для использования в хозяйстве
 
 

Видео

Несколько тысяч жителей и флешмоб от тхеквондистов. В 607 микрорайоне Геннадий Кернес отрыл школьный стадион в 25-й школе
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 