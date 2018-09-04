Неизвестный устроил взрыв на Новых Домах: есть пострадавший (ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва на Жасминовом бульваре (бывш. ул. Петра Слинько).
4 сентября около 1:50 на бульваре Жасминовом возле одного из домов неизвестный бросил взрывной предмет.
В результате происшествия в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи был доставлен 30-летний мужчина с осколочным ранением. Состояние его здоровья удовлетворительное.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Работники полиции провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства.
Предварительно установлено, что по адресу произошел взрыв самодельного взрывного устройства.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и личность злоумышленника. Решается вопрос о квалификации события согласно Уголовного кодекса Украины.
День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.
Утром небо в Харькове будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака. Без осадков.
Сегодня отмечается Международный день защиты слабых.
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