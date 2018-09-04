Масштабный пожар под Харьковом спасатели тушили почти шесть часов (ВИДЕО, ФОТО)

Вечером 3 августа в городе Чугуеве Харьковской области про изошел пожар.
О пожаре на улице улице Харьковской, 189 в Чугуеве спасателям сообщили в 3 сентября 19:37, рассказал Depo.Харьков помощник начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.
По его словам, горели магазин, склад и два гаража. Общая площадь пожара составила 570 кв.м. В гаражах находились вещи и тара.
На месте происшествия работали четыре отделения ГСЧС. В 22:00 пожар был локализован, в 1:40 ликвидирован.
Лупандин добавил, что информации о пострадавших нет, к спасателям за помощью никто не обращался.
В то же время, очевидцы пожара сообщают в социальных сетях, что на складе, который сгорел, находился цех по изготовлению соленых овощей. Кроме этого, сгорело кафе «Черри бар», которое находилось в одном здании с магазином.
День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.
Утром небо в Харькове будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака. Без осадков.
Сегодня отмечается Международный день защиты слабых.
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