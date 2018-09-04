04.09.2018 10:16

Масштабный пожар под Харьковом спасатели тушили почти шесть часов (ВИДЕО, ФОТО)

Вечером 3 августа в городе Чугуеве Харьковской области про изошел пожар.



// Город Х

О пожаре на улице улице Харьковской, 189 в Чугуеве спасателям сообщили в 3 сентября 19:37, рассказал Depo.Харьков помощник начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.

По его словам, горели магазин, склад и два гаража. Общая площадь пожара составила 570 кв.м. В гаражах находились вещи и тара.

На месте происшествия работали четыре отделения ГСЧС. В 22:00 пожар был локализован, в 1:40 ликвидирован.

Лупандин добавил, что информации о пострадавших нет, к спасателям за помощью никто не обращался.

В то же время, очевидцы пожара сообщают в социальных сетях, что на складе, который сгорел, находился цех по изготовлению соленых овощей. Кроме этого, сгорело кафе «Черри бар», которое находилось в одном здании с магазином.