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04.09.2018  10:16   

Масштабный пожар под Харьковом спасатели тушили почти шесть часов (ВИДЕО, ФОТО)

Вечером 3 августа в городе Чугуеве Харьковской области про изошел пожар.


// Город Х

О пожаре на улице улице Харьковской, 189 в Чугуеве спасателям сообщили в 3 сентября 19:37, рассказал Depo.Харьков помощник начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.

По его словам, горели магазин, склад и два гаража. Общая площадь пожара составила 570 кв.м. В гаражах находились вещи и тара.

На месте происшествия работали четыре отделения ГСЧС. В 22:00 пожар был локализован, в 1:40 ликвидирован.

Лупандин добавил, что информации о пострадавших нет, к спасателям за помощью никто не обращался.

В то же время, очевидцы пожара сообщают в социальных сетях, что на складе, который сгорел, находился цех по изготовлению соленых овощей. Кроме этого, сгорело кафе «Черри бар», которое находилось в одном здании с магазином.

Тэги:  пожар, харьков
 
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