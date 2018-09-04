04.09.2018 10:41

На Южном вокзале у пассажира нашли коллекцию наркотиков (ФОТО)

Во время совместного патрулирования железнодорожной станции «Харьков-пассажирский» пограничники отдела «Харьков» и сотрудники Национальной полиции обнаружили наркотические вещества.



// Госпогранслужба

В одном из помещений вокзала служебный пес среагировал на 46-летнего украинца.

В результате осмотра личных вещей у мужчины обнаружено сразу четыре вида вещества, которые, возможно, являются наркотическими.

Предварительно установлено, что в четырех полиэтиленовых пакетах и ​​коробке из-под спичек было 80 граммов марихуаны, в нескольких свертках находилось около 4 граммов метамфетамина и метилендиоксиамфетамина и пакет гашиша.



Наркотические вещества изъяты и переданы вместе с их владельцем сотрудникам Национальной полиции.