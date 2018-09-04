На Южном вокзале у пассажира нашли коллекцию наркотиков (ФОТО)

Во время совместного патрулирования железнодорожной станции «Харьков-пассажирский» пограничники отдела «Харьков» и сотрудники Национальной полиции обнаружили наркотические вещества.
В одном из помещений вокзала служебный пес среагировал на 46-летнего украинца.
В результате осмотра личных вещей у мужчины обнаружено сразу четыре вида вещества, которые, возможно, являются наркотическими.
Предварительно установлено, что в четырех полиэтиленовых пакетах и коробке из-под спичек было 80 граммов марихуаны, в нескольких свертках находилось около 4 граммов метамфетамина и метилендиоксиамфетамина и пакет гашиша.
Наркотические вещества изъяты и переданы вместе с их владельцем сотрудникам Национальной полиции.
День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.
Утром небо в Харькове будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака. Без осадков.
Сегодня отмечается Международный день защиты слабых.
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