Главная Новости Криминал и происшествия На Южном вокзале у пассажира нашли коллекцию наркотиков (ФОТО)
04.09.2018  10:41   

На Южном вокзале у пассажира нашли коллекцию наркотиков (ФОТО)

Во время совместного патрулирования железнодорожной станции «Харьков-пассажирский» пограничники отдела «Харьков» и сотрудники Национальной полиции обнаружили наркотические вещества.


// Госпогранслужба

В одном из помещений вокзала служебный пес среагировал на 46-летнего украинца.

В результате осмотра личных вещей у мужчины обнаружено сразу четыре вида вещества, которые, возможно, являются наркотическими.

Предварительно установлено, что в четырех полиэтиленовых пакетах и ​​коробке из-под спичек было 80 граммов марихуаны, в нескольких свертках находилось около 4 граммов метамфетамина и метилендиоксиамфетамина и пакет гашиша.

Наркотические вещества изъяты и переданы вместе с их владельцем сотрудникам Национальной полиции.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  наркотики, пограничники, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.09 Власть На состязаниях кинологов в Харькове победил Астерикс (ФОТО) 02.09 Криминал и происшествия Парочку с 415 пакетами метадона задержала полиция (ФОТО) 30.08 Криминал и происшествия На Алексеевке задержали закладчика с «товаром»
 
 

Видео

Несколько тысяч жителей и флешмоб от тхеквондистов. В 607 микрорайоне Геннадий Кернес отрыл школьный стадион в 25-й школе
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 