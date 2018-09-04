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04.09.2018  10:47   

Взрыв на Жасминовом бульваре устроил житель Луганской области

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и мотивы совершения преступления.


// Нацполиция

Напомним, что 4 сентября около 1:50 на бульваре Жасминовом возле одного из домов мужчина бросил взрывной предмет. В результате происшествия в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи был доставлен 30-летний мужчина с осколочным ранением.

Сразу после получения сообщения о взрыве по тревоге был поднят весь личный состав отдела полиции. Для розыска злоумышленника был принят весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе отработки района сотрудники Слободского отдела полиции оперативно задержали за совершение преступления 33-летнего мужчину, уроженца Луганской области.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет заключения. Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  взрыв, полиция, харьков
 
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