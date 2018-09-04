04.09.2018 13:46

Житель харьковского пригорода сделал все, чтобы умереть (ФОТО)

В сгоревшей квартире обнаружен труп хозяина, любившего выпить и покурить в постели.



//kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области, 3 вересня о 22:27 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном деревянном доме по улице Олега Кошового, 29 в селе Ржавчик Первомайского района.

На место происшествия немедленно выехал дежурный караул 45-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне в составе 5-ти спасателей.

На момент прибытия подразделения ГСЧС горели деревянные конструкции одноэтажного дома на площади около 35 кв.м.

В 23:23 состоялась локализация огня, а в 00:15 его полностью ликвидировали.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1960 года рождения, владельца дома.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

По словам соседей погибший в последнее время проживал одиноко, злоупотреблял спиртными напитками и курил в постели.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.