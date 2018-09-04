Житель харьковского пригорода сделал все, чтобы умереть (ФОТО)

В сгоревшей квартире обнаружен труп хозяина, любившего выпить и покурить в постели.
Как сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области, 3 вересня о 22:27 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном деревянном доме по улице Олега Кошового, 29 в селе Ржавчик Первомайского района.
На место происшествия немедленно выехал дежурный караул 45-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне в составе 5-ти спасателей.
На момент прибытия подразделения ГСЧС горели деревянные конструкции одноэтажного дома на площади около 35 кв.м.
В 23:23 состоялась локализация огня, а в 00:15 его полностью ликвидировали.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1960 года рождения, владельца дома.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
По словам соседей погибший в последнее время проживал одиноко, злоупотреблял спиртными напитками и курил в постели.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.
Утром небо в Харькове будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака. Без осадков.
Сегодня отмечается Международный день защиты слабых.
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